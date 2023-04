4 min read

DJO’ ART de son vrai nom Djoar Baoudj est née le 2 janvier 1962 à Bobigny. Issue d’une famille nombreuse de 13 enfants, elle ne découvre l’Algérie qu’à l’âge 6 ans, lors d’une visite à sa famille. Elle rêve de devenir artiste, et dès son adolescence, rejoint comme chanteuse le groupe de rock « Venise », en gagnant sa vie comme employée de bureau.

Son père souhaiterait la marier jeune, mais Djoar quitte sa famille pour fuir le mariage.

Elle quitte alors son poste de gestionnaire comptable pour se rapprocher du monde de la mode. Attirée par les couleurs et les matières, elle devient responsable de production auprès de plusieurs stylistes comme Corinne Cobson ou Yoshi Yamamoto.

Elle part vivre en Allemagne quelques mois et découvre le bonheur de la maternité qui exacerbe son besoin de créativité.

Elle dessine depuis son enfance mais dans son milieu, ses dons ne sont pas encouragés. Ses parents lui demandent de rester dans l’ombre et « de ne pas se mettre en avant ».

Djoar choisit alors un pseudonyme pour signer ses premières œuvres mais traverse ensuite une longue période dépressive.

« Je dessine depuis mon enfance mes silences et mes blessures pour les rendre plus belles ».

Sa dépression durera plus de dix ans. Elle s’autorise alors à peindre et écrire.

« J’ai professionnalisé mon univers pictural il y a plus de 20ans. »

En 2010, elle publie un recueil Féminitudes aux éditions Marsa et participe par la suite à plusieurs expositions collectives. Le milieu de la mode l’a inspirée :

« J’ai compris le choix des couleurs et des matières pour mettre en valeur la beauté le corps. »

Elle regrette vivement d’être autodidacte.

« Dans mon milieu, on ne concevait pas de prendre des cours de dessin ».

Elle-même n’hésite pas à ouvrir son atelier d’Aubervilliers pour recevoir des jeunes des écoles en zone prioritaire. Elle aime travailler dans la solitude mais aussi avec d’autres amis peintres. Elle déclare :

« Ainsi nous pouvons partager nos expériences et je peux apprendre de nouvelles techniques »

Elle privilégie des œuvres très graphiques en noir et blanc, mais a aussi une véritable fascination pour le rouge et l’or. Ses principales sources d’inspiration sont toujours les femmes.

« J’aime sa féminité, ses courbes que je traduis par des traits, des points ou des lignes continues ».

Exposition Femmes Plurielles au Café Maya

Un duo d’artistes franco-algériennes : Djo’art et Catherine Belkhodja

10, rue Erard 75012 Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2000 – Espace culturel Pablo Neruda Bobigny 93

2001 – Espace culturel Olympes de Gouges Paris 11e

2002 – Espace culturel Paul Valery le Plessis Trévise 94

2003 – Espace culturel les métallos Paris 11e

– Espace culturel Aragon Triolet Orly ville 94

– Hôtel de ville de Paris 3e

– Année de l’Algérie en France

2004 – Espace Louis Aragon à Orly 94

– Espace culturel Robert Desnos Ris Orangis 91

– Espace Reuilly Paris 12e

– Salon de la peinture contemporaine

– Salon le Grand Marché d’art contemporain Paris 11e

2005 – Centre culturel égyptien Paris 16e – Hôtel de ville de Guyancourt 78

– Espace culturel Mercoeur Paris 11e – Galerie Arcima Paris 6e

– Centre culturel algérien Paris 15e

2006 – Galerie Art présent Paris 3e

2007 – Mairie du 20e – journée de la femme – Paris 20e

– Festival au féminin “ici et ailleurs” Stuttgart – Allemagne

– Espace Mathis Paris 20e – Salon d’automne de la peinture contemporaine Paris 11e

– Performance artistique “l’art et les mathématiques” Université de Jussieu Paris 5e

– 1er Marché de l’art Aubervilliers 93

2008 – Salon d’automne de la peinture contemporaine Paris 11e

– 2e Marché de l’art Aubervilliers 93

– 1er Salon de la calligraphie St Denis 93

– 53e Salon des peintres de St-Denis

2010 – Nuit blanche Aubervilliers 93 vidéo “Les mots dits”

– Centre culturel égyptien Paris 6e

2012 – L’Algérie aux couleurs de la fraternité 94 L’Hays les Roses

2014 – Galerie Baya, Journée de la femme, Palais de la culture en Algérie, Rencontre culturelle en Algérie

– École des Beaux-arts de Mostaganem, Algérie

2015 – Association Culturelle Berbère Paris 20e. Belleville galaxie “Elles disent non”

2018 – Gallerie delle Prigioni in the exhibition « Sahara: What is written Will Remain”, Trévise, Italie

2019 – Salone degli Specchi in the exhibition « Join the Dots” – Trieste, Italie

2023 – Café Maya, Paris 12. Belleville galaxie “Femmes Plurielles” en duo avec Catherine Bekhodja.