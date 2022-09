Entretien avec Sylvie Coulon

3 min read

À propos du roman La méchante

Catherine Belkhodja : Quel a été le temps de maturation de ce livre ?

Sylvie Coulon : J’ai pris beaucoup de temps pour écrire ce livre mais surtout beaucoup de temps surtout à me décider à écrire un livre !

CB : Quelle est la place de l’écriture dans votre vie ?

SC : J’avais fait déjà beaucoup de choses très diverses dans ma vie auparavant et étais toujours attirée par ce que je ne savais pas faire. L’écrit est une composante de ce que je fais habituellement. J’écris des scénarios, des pièces de théâtre, qui ont été jouées mais qui ne sont pas encore publiées à ce jour. Par contre, ce livre est mon premier roman. J’ai dû surmonter l’étape où je me demandais tout simplement si je pouvais écrire une histoire susceptible d’intéresser un public, quel qu’il soit.

CB : Est-ce un livre autobiographique ?

SC : Il y a une partie autobiographique car je suis partie effectivement nager avec les requins au Koweït mais il y a aussi énormément de choses inventées : je connaissais déjà le terrain et pensais qu’il y avait là matière à une base pour inventer d’autre choses. À partir de là, j’ai donc commencé à inventer des personnages pour composer un synopsis. Il me fallait alors donner vie à ces personnages et les faire arriver au point où je voulais arriver. Il fallait de plus que mon histoire soit crédible. J’ai donc dû effectuer beaucoup de recherches sur internet pour me renseigner.

C’est toujours très intéressant de faire ces multiples recherches : trouver des situations, des anecdotes, pour nourrir mes personnages et rester toujours crédible.

Je suis restée très vigilante car je tenais à ce que les événements dont je parlerais se soient effectivement passés.

CB : Comment avez-vous élaboré la structure du livre ?

SC : J’ai d’abord élaboré une sorte de synopsis que j’ai développé par la suite. Les dialogues sont venus ensuite. Je me demandais ce que ces personnages pouvaient se dire pour faire avancer mon histoire. J’ai donc finalement écrit mes dialogues que j’ai par la suite insérés. Au début je ne savais pas trop comment. Je me demandais si je devais les placer en début de chapitre, au milieu ou à la fin… Ensuite, j’ai dû énormément élaguer. Je suis passée par un stade où l’objet était « énorme ». Il m’a fallu supprimer, supprimer…

CB : Une expérience douloureuse ?

SC : Pour moi, l’écriture est vraiment un plaisir. Je m’amuse beaucoup en écrivant des trucs et j’espère que les choses un peu graves qu’on peut raconter passent mieux avec de l’humour. Dans la vie aussi les rapports qu’on a avec les gens sont plus agréables si on met une certaine distance. Je n’ai pas un tempérament dramatique. J’avais envie que les lecteurs prennent du plaisir à me lire et je tenais à ce que cela reste digeste. D’ailleurs je ne me le suis pas dit. J’analyse cela rétrospectivement : cela sort comme ça ! Voilà !

Catherine Belkhodja

La méchante

Sylvie Coulon

Éditions Pont 9

Date de publication : 18/01/2022

ISBN 979-10-96310-76-0

572 pages. 24,90 euros