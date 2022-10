Entretien avec Tunde

2 min read

Présentation suivie d’un entretien avec Catherine Belkhodja

Tünde Deak a étudié la mise en scène et la dramaturgie à l’Université Paris X. Elle a été la collaboratrice artistique de nombreux artistes : Thierry Bedard, Madeleine Louarn, Matthieu Cruciani, Éric Vigner, Nosfell… Elle explore avec bonheur la littérature, le documentaire et la fiction. Ses projets développent des récits interrogeant le rapport des individus à leur environnement en jonglant entre fantaisie, humour, absurdité et utopie.

Mises en scène :

2009 La Conspiration des détails, d’après un roman de László Krasznahorkai

2010 L’Homme-boîte, d’après un roman de Kobo Abe.

Autrice :

Texte de Little Nemo ou la vocation de l’aube,

Spectacle jeune public mis en scène par Émilie Capliez en 2020.

2020 D’un lit, l’autre(sur Frida Kahlo)

2022TUNDE (sur son propre prénom)

Tünde Deak a écrit et mis en scène une pièce très originale autour de son prénom, actuellement présentée au Théâtre des quartiers d’Ivry. L’occasion de lui demander quelques précisions :

CB : Vous dites dans votre pièce avoir consacré au moins une séance d’analyse à votre prénom. L’occasion d’un court entretien :

Tünde Deak : Effectivement, cette étape me paraissait nécessaire, avant de développer seule cette réflexion par l’écriture.

CB : Avez-vous écrit directement le texte ou êtes-vous passé par un enregistrement pour le retranscrire ensuite par la suite ?

TD : Je suis passée directement par l’écriture.

CB : Aviez-vous déjà votre casting en tête ?

TD : Geoffroy Carey aime dire, par coquetterie qu’il a remplacé un acteur qui avait refusé/ mais en réalité je pensais à lui déjà en écrivant la pièce !

En ce qui concerne Florence Janas, elle est absolument parfaite !

CB : La pièce a-t-elle été spécialement conçue pour le théâtre d’Ivry ?

TD : Elle a d’abord été présentée à la Comédie de Valence en partenariat avec le CDN Drôme – Ardèche (Compagnie extérieur /boîte)

CB : La pièce réunit l’histoire de votre père, contraint d’émigrer à plusieurs reprises, et la vôtre. Aviez-vous déjà prévu une structure combinant ces deux histoires en parallèle ?

TD : Dès le départ, j’avais l’intention de mêler intimement ces deux histoires. On parle de pays, d’affiliation. Même mon père qui se faisait appeler Étienne, a tenu à reprendre son prénom hongrois par la suite.

CB : Et vous-même, après avoir boudé un peu votre grand-mère dont vous ne parliez plus la langue, avez souhaité transmettre son prénom à votre fille… en parlant de nouveau hongrois…

Catherine Belkhodja, 11/10/2022