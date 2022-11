Hamsi Boubeker, artiste polyvalent

5 min read

Né le 22 avril 1952 à Béjaïa, Hamsi Boubeker vit en Belgique depuis presque une trentaine d’années. Artiste polyvalent et autodidacte, il excelle en musique et en peinture. Il a de très nombreux disques à son actif, ainsi que des livres, des expositions et des catalogues. Devenu célèbre en Algérie, en Belgique et en France, il a été honoré de nombreux titres ou médailles. Il multiplie des expositions dans des lieux prestigieux tout en œuvrant pour la Paix dans le Monde.

La chaleur et l’humidité présentent dans le lieu confiné du hamman permettent un nettoyage en profondeur de la peau et du corps. Après un gommage, son aspect est encore plus net et plus doux.

Cette atmosphère feutrée a laissé un souvenir impérissable chez l’artiste Hamsi Boubeker. Le confinement forcé imposé par la période du Covid a ravivé cette mémoire qui a fixé ces scènes d’enfance.

Comment s’étonner alors que cet artiste prolifique ait voulu s’inspirer de ces moments privilégiés avec sa grand-mère pour nous offrir des scènes de la vie quotidienne au Hammam, vivifiantes et colorées ?

Ce lieu chaud et régressif, particulièrement rassurant a donné lieu à de splendides peintures qui ont fait l’objet de plusieurs expositions à Bruxelles et Paris.

Certaines se présentent sous la forme de miniatures.

Les femmes s’entraident pour vaquer à leur toilette. C’est le lieu sacré où les femmes se font belles. On y échange les dernières nouvelles tout en repérant les plus belles filles à marier, qui feront l’objet de tractations entre futures belles-mères. C’est le cas des toiles intitulée Au bain maure, le vestibule du hammam, Le hammam ou Le henné.

D’autres formats plus imposants détaillent davantage les corps et les visages : Mère et fille au hammam, Le début du bain, Après le bain, La fraîcheur de l’eau, Dans le vestibule, La sortie du bain…

Les yeux parfois pudiquement baissés, affrontent aussi le regard. On les voit de face ou de profil, de même que d’immenses bouches rouges, triangulaires quand elles sont de profil, mais en demi-lune quand on les voit de face.

Les bras sont toujours stylisés mais les jambes n’apparaissent pas, dissimulées la plupart du temps sous des serviettes ou vêtements. La serviette glisse quelquefois et laisse apparaître un ou deux seins joliment arrondis.

D’autres femmes arborent robes, coiffes et bijoux.

Les chevelures se déclinent en roux ou brun. Ces visages, quelquefois tatoués, n’ont pas d’âge ou évoquent plutôt une éternelle jeunesse, comme si le temps s’était figé dans ces moments bienheureux. Le peintre trace d’abord les structures du dessin à l’encre de chine, avant de les remplir de façon très équilibrée avec des tons bien répartis. Les couleurs chaudes se répondent en échos et une certaine harmonie se dégage de ces toiles.

Après le plaisir des corps s’adonnant collectivement aux rituels du nettoyages et de la purification dans une joyeuse ambiance colorée, vient le temps des plaisirs gastronomiques.

L’artiste Boubeker Hamsi présente également de superbes assiettes de céramique émaillée.

Aucun espace blanc ne vient heurter cet hymne à la couleur.

Des fruits, des fleurs emplissent tout l’espace de l’assiette.

L’artiste propose différents formats dans une gamme de couleurs chaudes.

Tout juste se risque-t-il à joindre quelques poissons évoluant dans le bleu.

Dans ces assiettes, un hommage est rendu à la faune et à la flore.

Parmi ces plats et ses assiettes, peut-être aurez-vous aussi la chance de découvrir de grandes mains colorées. On retrouve naturellement les mains décorées au henné, mais ces grandes mains évoquent aussi une recherche sur les mains que l’artiste a entreprise depuis de longues années.

Ce sont les mains de la paix ou plus exactement les mains de l’espoir.

Ces mains, collectées auprès de personnalités du monde entier, seront également reproduites en céramique et viendront décorer la nouvelle station de tram LEMONNIER, au cœur de Bruxelles.

Ses paroles tissées, grands monochromes en noir et blanc, ou dessins avec juste une couleur en plus (rouge ou bleu) transmettent l’héritage des savoirs ancestraux.

Comme ce peintre a tous les talents, il publie également des contes pour enfants, et régale son public avec des concerts mémorables.

Publications :

Livres :

Le vieux, l’enfant et la canne.

Si tu veux la paix, prépare l’enfance.

Contes berbères de Kabylie

Aîcha, l’ogre et le père Inouva

Hitouma et la forêt trahie. Empreintes

Réminiscences

Contes kabyles de mon enfance.

Catalogues :

Les mains de l’Espoir : Le pouvoir visuel de la main.

Les mains de l’Espoir : Une expérience d’art dans le métro.

Les assiettes.

La Terre est mon village (différentes versions)

Paroles tissées.

Catherine Belkhodja