Les collages de Jacques Prévert

La galerie Loeve & Co propose actuellement jusqu’au 27 mai 2023, une splendide exposition de collages de Jacques Prévert.

Ces collages ont été largement reproduits et exposés de son vivant.

Dès 1957 la galerie Maeght propose une première série avant qu’une exposition leur soit dédiée, six ans plus tard, au Musée Grimaldi d’Antibes et à la galerie Knoedler, à Paris.

Dès 1966, ces collages accompagnent l’œuvre poétique de Prévert.

On en trouve en effet 57 dans Fratras, et 25 autres dans Imaginaires.

Quatre ans plus tard, en 1982, cinq ans après la mort du poète, Gallimard en publie un florilège préfacé par Philippe Soupault et la BNF expose Les Prévert de Prévert, avec plus d’une centaine de collages offerts par la famille.

Depuis, ces collages ont été rarement exposés et souvent disséminés.

Plusieurs années ont été nécessaires pour rassembler cette vingtaine de collages.

Cette exposition contribue à définir l’apport particulier de Prévert à la technique des collages.

Contrairement à d’autres peintres, comme Ernst ou Ferro par exemple, Il ne part jamais d’une feuille blanche pour élaborer la construction de son sujet. Bien au contraire, il préfère partir d’un support déjà imprimé : gravure, photographie, livre ou carte postale.

Il intervient ensuite sur ce support en ajoutant des découpages rehaussés souvent à la gouache, à l’encre ou au crayon. Il les commente ou fait disparaître certaines parties en modifiant parfois les lumières.

Son premier collage date de 1943, mais c’est à la suite d’une chute accidentelle d’une fenêtre, qui provoquera un coma d’une dizaine de jours et une hospitalisation à St Paul de Vence que Prévert peaufinera ses collages. Cet accident en 1948 nécessitera en effet une longue convalescence, au cours de laquelle Prévert choisira cette technique de rééducation physique et intellectuelle, par une pratique régulière de cet art.

Son épouse Jeanine soulignait à quel point cette pratique l’aidait à écrire.

C’est aussi à cette époque que Prévert proposera des dessins collectifs à l’aveugle qu’on nommera « Cadavres exquis »



par Catherine Belkhodja



Galerie Loeve & Co

15 rue des Beaux arts.

Paris 75006

Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h.

Crédits photo Fabrice Gousset