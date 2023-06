Les participes employés comme formules figées sont invariables

0 min read

Les participes approuvé, lu, vu, employés seuls : lu et approuvé.

Les mêmes participes et aussi attendu, excepté, ôté, ouï, passé, supposé, et les participes entrant dans les locutions : ci–joint, ci-inclus, étant donné, non compris, y compris, quand ces mots sont placés immédiatement devant le nom, précédé ou non d’un article ou d’un déterminatif.

« Vu la loi du… »

« Attendu les décrets de ministre. »

« Passé huit jours… »

« Ci-joint deux timbres. »

« Tous, y compris les enfants. »

Les participes entrant dans les expressions : attendu que, étant donné que, excepté que, vu que :

« Étant donné que vous êtes partis tous ensemble, vous auriez pu revenir ensemble. »