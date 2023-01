Majuscules aux noms de peuples et habitants

0 min read

Prennent une majuscule les noms de peuples, de races et d’habitants.

Prennent la capitale initiale les noms de peuples, de races et d’habitants employés substantivement :

Les Américains, les Européens, les Africains, les Chinois, les Français, les Mexicains, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Kabyles, les Kurdes, Les Camerounais, etc.

Les Jaunes, les Noirs, les Blancs, les Peaux-Rouges, etc.

Un Marseillais, un Romain, un Parisien, etc.

Un Européen, Un Kabyle, Un Africain, un Lorrain, un Provençal, un Breton, un Normand, etc.

Se composent entièrement en minuscules les adjectifs de peuples, de races et de langues :

Le peuple suédois, la race blanche, le flegme britannique etc.

Il a été naturalisé allemand,

il traduit le russe et l’anglais,

le français est une langue difficile, etc.

Les noms de peuples composés, employés substantivement, prennent la capitale à leurs différents composants :

Les Anglo-Saxons,

les Austro-Hongrois,

les Nord-Africains, etc.