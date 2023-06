Participe passé précédé de “Un des”, “une des”

0 min read

Quand le participe passé est précédé de “un des”, “une des”, il s’accorde avec un ou une ou avec le nom qui suit un ou une selon le sens :

– « C’est une de vos amies que j’ai vue. » (Vue est accordé avec que mis pour une, parce que celui qui parle n’a vu qu’une amie).

– « C’est une de vos amies que j’ai vues. » (Vues est accordé avec que mis pour amies parce que celui qui parle a vu plusieurs amies.)

Toutefois, quand le tour un des est suivi d’un superlatif il y a accord du participe avec le nom que qualifie ce superlatif.

– « C’est un des plus beaux livres que j’ai lus. » (Entendez des livres que j’ai lus, c’est l’un des plus beaux. Lus s’accorde avec que mis pour livres).