SIGLE ET ACRONYME

Un sigle est composé de l’initiale de chaque mot en capitale. Traditionnellement, toutes les lettres étaient suivies d’un point d’abréviation. Ce n’est plus le cas, nous écrivons les sigles sans ajouter un point après chaque lettre.

Un sigle se prononce en épelant chaque lettre. Exemples : SNCF, PME, RTT, PCF, HLM, EDF, GDF, etc.

Un acronyme se lit comme un mot normal.

Exemples : FIFA, OTAN, UNICEF.

Certains acronymes s’écrivent en minuscules comme n’importe quel nom commun.

Exemples : ovni (objet volant non identifié) et pacs (pacte civil de solidarité).

D’autres conservent plusieurs lettres, comme radar (de l’anglais “radio detecting and ranging”).

Les sigles écrits en capitales sont invariables (les TGV, les RTT, etc.).

Les acronymes employés comme des noms communs prennent la marque du pluriel : les radars, les ovnis, etc.

Le sigle prend le genre du premier nom qui le compose. Ainsi, on devrait dire “une HLM” (habitation à loyer modéré). De même, EDF (Électricité de France) devrait être féminin. Mais l’usage semble préférer le masculin en tant que genre indifférencié.