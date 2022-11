Utilisation de la perluète ou esperluète (&)

1 min read

La perluète, que l’on nomme également perluette, esperluette, esperluète, éperluète, éperluette, ou encore et commercial, est un signe typographique qui représente la conjonction de coordination et.

Chacun comprend le sens du caractère &. Dans l’ancienne typographie, c’était une abréviation de la locution latine et caetera, écrite aujourd’hui etc.

Étymologie : XIXe siècle. Probablement dérivé du latin sphaerula, « petite sphère ».

La perluète s’emploie essentiellement pour lier des patronymes, des prénoms ou des initiales dans des raisons sociales et dans certaines expressions figées. Elle ne doit pas être utilisée entre deux noms communs au sens de et.

Jusqu’au XIXe siècle, la perluète était d’un usage beaucoup plus répandu qu’aujourd’hui. Au Moyen Âge, elle était parfois utilisée comme abréviation de la finale –et de certains mots (par exemple, le mot fazet, « fasse », était parfois écrit faz&). En enseignement, on trouvait également ce signe à la fin de l’alphabet, où il était considéré comme une lettre nommée ète. Enfin, ce signe était abondamment employé par les premiers imprimeurs à la place de la conjonction et.

Aujourd’hui, l’usage de la perluète est beaucoup plus restreint que par le passé. Ce signe est essentiellement employé dans les noms d’entreprises entre deux patronymes, prénoms ou initiales, ou dans des expressions telles que & Fils, & Frères, & Associés, & Cie. On doit éviter de l’utiliser pour joindre deux noms communs, qu’ils soient écrits ou non en majuscules.

Exemples :

Durant & Dupont

Dupont Établissement Legrand & Fils

Fils Société Marie & Filles

Filles Dupont & Associés

Associés Dubois & Associées

Il ne faut pas utiliser la perluète dans cet exemple :