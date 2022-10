La trilogie des identités

2 min read

Marcus Lindeen, journaliste, documentaliste, auteur et metteur en scène

Marcus Lindeen reporter suédois, a réalisé une série d’interviews sur le thème de l’identité. Il a collecté trois récits de personnes au parcours extraordinaire, et a souhaité adapter leurs trois récits en les mêlant pour en tirer une performance portant sur l’identité, la mort et la transformation. Il a souhaité effacer la présence de l’interviewer et remet en jeu, entre ces trois personnages, le jeu des questions-réponses. La mise en scène, très sobre, intègre ce trio à l’intérieur du cercle des spectateurs, placés en rond sur des gradins. Ce cercle renforce l’intimité entre ces trois acteurs qui délivrent le récit de trois personnages authentiques.

Une trilogie :

Une neurologue américaine spécialiste du cerveau a subi un AVC. Elle a ainsi pu étudier, de l’intérieur, les dommages de cet accident sur son propre cerveau. À 37 ans, elle a perdu tous ses souvenirs et a dû réinventer sa personnalité en repartant de zéro. Baptisé par les médias, « l’homme aux trois visages » un homme, né avec une maladie dégénérative, a reçu deux greffes totales du visage et a maintenant l’apparence d’un jeune homme (le donneur) alors qu’il a le double de son âge. Une cinéaste queer expérimentale, obsédée par l’œuvre photographique de Claude Cahún, artiste queer iconique, ressent un lien étrange avec elle et découvre une façon radicale de penser l’identité en revendiquant le genre neutre. Fascinée par l’œuvre de cette artiste, elle se fait enfermer la nuit dans les archives d’un musée, afin de collecter les documents.

Ces trois voix s’unissent pour former une seule conversation, qui interroge la stabilité de nos identités. Nos visages, nos peaux, notre corps, notre cerveau participent à toutes ces interrogations. Une vidéo ponctue les paroles échangées entre les 3 acteurs, remarquables.

Marcus Lindeen exploite ses recherches au théâtre ou au cinéma depuis une dizaine d’année et a développé une collaboration régulière avec sa traductrice, également dramaturge, Marianne Segol Samoy, qui nous fait découvrir les meilleurs auteurs suédois.

Ils ont fait appel au compositeur suédois Hans Appelqvist.

L’aventure invisible est un des trois volets de la trilogie des identités. Les deux autres, Orlando et Mikael et Wilds Minds sont également présentés cette saison au T2 G, Théâtre de Gennevilliers.

Tant par son dispositif sobre et original, que pour les thèmes qu’elle décline, cette mise en scène interroge avec subtilité et délicatesse la conception que nous avons de nos corps et de nos âmes.

Catherine Belkhodja

La trilogie des identités

L’aventure invisible

T2G Théâtre de GENNEVILLIERS. Octobre 2022.

De Marcus Lindeen