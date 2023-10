Écrire : tout ? toute ? toutes ?

4 min read

► L’adverbe tout signifiant « tout à fait, entièrement », qui modifie un adjectif, un participe, un adverbe, une locution adverbiale, ou même un nom ayant une valeur d’adjectif et qu’on trouve aussi devant en suivi d’un participe présent ou dans la locution « tout… que » :

Exemples :

– Il a les cheveux tout blancs (tout à fait blancs).

– Il a les oreilles tout écorchées (tout à fait écorchées).

– Elle parlait tout doucement (tout à fait doucement).

– Elle était tout en larmes (tout à fait en larmes).

– Une étoffe tout soie (entièrement en soie).

– Elle était tout yeux, tout oreilles.

– Tout en criant elle lançait des pierres.

– Tout prince que vous êtes, vous n’en êtes pas moins hommes.

► On distingue dans une phrase, tout, adjectif, de tout, adverbe, à ce que le second peut se remplacer par tout à fait, entièrement :

– Ces roses sont toutes aussi fraîches qu’hier, c’est-à-dire toutes ces roses, chacune de ces roses (adjectif).

– Ces roses sont tout aussi fraîches qu’hier, c’est-à-dire tout à fait aussi fraîches (adverbe).

► Tout placé immédiatement devant l’adjectif autre est tantôt adjectif, tantôt adverbe. Il est adjectif quand il détermine le nom qui suit autre : il signifie alors « n’importe quel », et il est toujours possible de placer le nom entre tout et autre :

– Demandez-moi toute autre chose (entendez : n’importe quelle chose autre).

► Il est adverbe quand il modifie l’adjectif autre et qu’il signifie « tout à fait » :

– c’est tout autre chose (entendez : n’importe quelle chose autre).

► Tout dans le sens de : entièrement, tout à fait, est invariable :

Exemples :

– Il était tout étonné.

– Elle était tout étonnée.

– Ils étaient tout étonnés.

– Elles étaient tout étonnées.

► Lorsque tout est suivi d’un adjectif féminin commençant par une consonne ou un h aspiré, tout s’accorde en genre et en nombre avec cet adjectif :

Exemples :

– Elle est venue toute seule.

– Elles sont venues toutes seules.

– Il a les mains tout abîmées.

– Il a les mains toutes molles.

– Elle était tout attendrie.

– Elle est toute pâle.

– Elles sont toutes honteuses.

– Toute hardie qu’elle est.

– Toutes honteuses qu’elles sont.

► Adverbe de quantité (entièrement, tout à fait)

– La ville tout entière ;

– Ils sont tout seuls.

– Ils habitent tout à côté.

– Ils sont tout feu, tout flamme.

– Les tout petits.

► Tout explétif, devant un gérondif :

– Tout en marchant, il chantonnait.

– Elle chante tout en tricotant.

Tout devant un titre d’œuvre littéraire :

► Tout reste invariable quand l’œuvre commence par l’article le ou les (masculin) ou qu’elle n’a pas d’article :

– J’ai lu tout le Grand Meaulnes.

– Tout les Misérables.

– Tout Madame Bovary.

– Tout Iphigénie.

► Sous-entendus grivois et érotiques qui peuvent s’exprimer selon l’orthographe adoptée :

Une femme s’adressant à un homme peut dire :

– Je suis tout à vous (politesse, dévouement, amitié), ou

– Je suis toute à vous (aveu d’amour, passion…)

Un homme peut dire d’une femme :

– Elle est tout aimable (tout à fait, très gentille) ou :

– Elle est toute aimable (entièrement ; sens nettement érotique !).

► Tout devant un nom de ville c’est le masculin qui l’emporte :

– Tout Venise est en fête.

– Il fréquente le Tout-Paris.

► Tout adjectif indéfini (chaque) :

– Tout homme.

– Toute femme.

– Tout enfant.

– Tous les dimanches.

– À tous égards.

► Tout adjectif qualificatif (entier) :

– Tout le village.

– Toute la ville.

– Tous les habitants.

– Toutes les rues.

► Tout pronom indéfini (neutre singulier ; pluriel ; tous, toutes)

Tout nom commun (totalité)

– La partie et le tout.

– le tout pour le tout.

– le tout fera 10 euros.

► Au pluriel le T subsiste : « un tout »,

– des touts (cf. un atout, des atouts)

► Tout devant l’adjectif autre : Tout est adjectif donc variable, s’il se rapporte au nom qui suit :

– Il aimerait exercer toute autre activité (n’importe quelle).

Tout est adverbe, donc invariable, s’il porte sur l’adjectif autre :

– Il aimerait exercer une activité tout autre (tout à fait autre).

► Tout varie généralement quand il précède un la ou un les (féminin) :

– J’ai lu toute la Mare au Diable.

– Toutes les Femmes savantes.

► Ellipses (à, au) entraînant le singulier dans :

– Tous les lundis (mardis, mercredis…) matin (midi, soir)

À RETENIR : ► Accord de tout (adjectif) dans diverses locutions (singulier ? pluriel ?)

Le plus souvent au singulier : « En tout cas »,

– de toute façon.

– à tout propos.

– en toute saison.

– à toute épreuve.

– à tout hasard.

– en tout point.

– à tout bout de champ.

– à toute allure.

– en toute liberté…