Kamel Yahiaoui a rejoint son pays natal

4 min read

Nous avons appris avec tristesse la disparition de notre ami Kamel Yahiaoui le 31 juillet 2023.

Ses amis, sa compagne Nathalie et des membres de sa famille s’étaient réunis à l’hôpital Tenon, avant que son cercueil ne s’envole pour l’Algérie, son pays natal.

Né en 1966 dans la casbah d’Alger, Kamel Yahiaoui a connu une enfance difficile qu’il n’oubliera jamais. Resté très proche des plus démunis, il leur a fréquemment rendu hommage dans ses œuvres picturales et dans ses poèmes.

Un jour, au pied de son immeuble, Kamel Yahiaoui découvrit un SDF qui gisait mort, au milieu de six assiettes et de six bouteilles. Il a voulu aussitôt lui rendre hommage par une installation : L’amant de la rue : six bouteilles et six assiettes trônant au milieu d’autres œuvres, une façon comme une autre de se remémorer une enfance difficile où la faim n’était pas une idée abstraite.

L’amant de la rue Mes semelles jouxtent le trottoir serpentin

là où loge un homme dépourvu d’âge

assis sur un bloc d’années de cendres tremblantes

à ses côtés

une bouteille sorcière tient sa force

entre un grain de vie et un soupçon de mort

lui rappelle la grisaille des cieux encerclés

je passais par là

au hasard du bleu hivernal

qui guidait mes pas d’empreintes en fragments

par-dessus les pavés en peine

coule l’ombre du vieux manteau

décousu par les brûlures en ébullition

portant à manches ouvertes

la plainte de son locataire

buvant au goulot

les vapeurs fortes de sa solitude

sur la marche de la rue du rendez-vous

s’offre un corps monologue

aux yeux de la société

il compte les naufrages de son âme sirupeuse

dans les eaux troubles de l’ivresse orageuse

aspirant les maladresses des regards accusateurs

il surgit de la gueuse et prend les patients à témoin

ils sont nombreux à chaque instant de rue

à s’écrouler contre un trop plein de cris amers

la mort se réveille

pour céder aux suivants le bail du suicide

nul n’a de lien pour les pleurer

nul n’a le temps pour les regretter

et il s’en va

avec leurs histoires tatouées

sur leurs peaux mortes Kamel Yahiaoui

« On ne peut pas vivre sans art »déclarait-il en citant son oncle Issiakhem, peintre algérien très réputé qui l’a beaucoup influencé et dont il reprenait la devise : « Un pays sans art est un pays mort »

Kamel Yahiaoui a été en effet très attiré par l’art sous différentes formes. Ancien étudiant des Beaux-arts d’Alger (de 1985 à 1989) il a poursuivi ensuite ses études à Nantes (de 1990 à 1991) avant de s’installer à Paris.

Il écrit des poèmes et commence à exposer dans des galeries contemporaines qui font découvrir son travail en France, en Algérie et dans d’autres pays. Il présente des peintures mais aussi des sculptures créées à partir de matériaux de récupération (objets divers, poutres, planches à laver, valises ou autres métaux issus d’appareils ménagers démontés.)

En 2006, il propose au Centre culturel algérien une grande exposition sur le thème des déportations. Il dénonce les méfaits de l’exploitation coloniale des Africains, celle moins connue des Algériens déportés en Nouvelle Calédonie, ou les déportations des juifs pendant la seconde guerre mondiale. Kamel Yahiaoui se présente comme un humaniste, qui s’oppose à toute exploitation de l’homme par l’homme d’où qu’elle vienne.

Il travaille comme illustrateur et collabore avec Nabile Farès : Le voyage des exils en 1996 et Si Mohand : Le crépuscule du printemps en 2002. Kamel Yahyaoui restait très attaché à sa terre natale.

Qu’il repose en paix

Je ne tiens pas compte de l’infographie du malheur

je ne me tairai pas jusqu’à mon dernier souffle

je pousserai mon cri au sommet des montagnes

je ne me plains pas du froid ni de la chaleur des atmosphères

je suis armé de patience les railleries ne doivent pas être à l’ordre des caresses

je ne suis qu’un ravin d’espérance devant l’hypnotique sirène de rivière

j’ai soif de voir mon pays les poiriers de mon père

je ne peux être un jour de caution dans une verdure sans façon

je peins la septième délicatesse de l’amour

avant le lever du soleil Kamel Yahiaoui

Quand il était adolescent, il fréquentait le poète Laadi Flici, qui était également son médecin traitant. Son frère Omar Flici relate que Kamel payait ses consultations en offrant un dessin sur une ordonnance médicale. Esprit tourmenté, il fréquentait artistes et écrivains mais choisissait parfois de s’isoler.

Certains ont le temps pour les médisances

j’observe le silence absolu je ne réponds pas aux sarcasmes

au pied des pendules sauvages la terre continue de tourner

je ne renie rien de notre étreinte poétique familiale amicale

je n’attends pas la formule d’une œuvre majeure servile

j’acclame le chant d’un dessin dans un camp de résistance

il est temps de revenir à la rugueuse raison

de mon côté je tiens le crayon et la pudeur d’une peinture

je suis assurément serein ma délicatesse est infranchissable Kamel Yahiaoui

Son œuvre exalte surtout l’angoisse, la peur du lendemain et la mort.

Kamel Yahiaoui a rendu son dernier souffle après une période de longue maladie.

Il va nous manquer.

Catherine Belkhodja

Poèmes de Kamel Yahiaoui publiés avec l’aimable autorisation de sa compagne Nathalie Claud-Yahiaoui

Crédit photo : Zino Belabbas