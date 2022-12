Question kabyle ou démocratie, liberté, égalité et équité ?

9 min read

Article mis en ligne en réponse à un intervenant dans le forum du site.

Vous écrivez :

« Cher monsieur ; Avant toute chose permettez-moi de vous rafraichir la mémoire. Le peuple algérien est à 95% berbère. »

Vous avez parfaitement compris que la question kabyle n’est ni une question ethnique, ni une question de gênes. Il s’agit d’une question politique, culturelle voire même civilisationnelle. C’est aussi une question de démocratie, de liberté, d’égalité et d’équité. Les Kabyles constituent un peuple à part entière, avec leur langue, leur culture, leur territoire, leur histoire, leurs us et leurs coutumes. C’est un peuple issu du prestigieux groupe amazigh, tout comme les chawi, les touareg, les chenwis, les mozabites et les néo-arabes algériens. Il ne suffit pas de décréter unilatéralement que tous les Algériens sont des Imazighen. Encore faut-il que tous les Algériens revendiquent cette identité, cette culture et assument l’histoire des Imazighen, même dans l’épisode de résistance à la conquête islamique et aux envahisseurs hilaliens. Vos 95% d’Algériens font-ils tout cela ou l’ont-ils fait un jour ? Non ! Seuls les Kabyles l’ont toujours fait et le font toujours. Si votre berbérité n’est qu’une autre façon d’être arabo-islamiste, alors les Kabyles ne sont plus Berbères depuis belle lurette car ils sont laïques, démocrates, et aspirent à la modernité universelle. Ils ne veulent ni du nationalisme racialiste étroit panarabe, ni de l’obscurantisme islamique. C’est à ceux qui ont défendu et défendent l’amazighité de lui donner une définition et non à ceux qui la combattent.

Le problème avec vous (les arabo-musulmans) c’est seulement face aux Kabyles que vous affirmez votre supposée amazighité. Dès qu’il n’y a plus de Kabyle à « fourrer », vous vous enfoncez dans votre arabo-islamité et vous vous extasiez devant les “imamillons” du vendredi et les sempiternels cadres de la Kaaba qui ornent les murs de toutes vos demeures. Vous voulez la berbérité ? Elle est à vous. Allez-y ! Prenez-la ! Faites-la vivre et s’épanouir, écrivez-là en caractères arabes ou en tifinagh ou en braille. C’est votre droit. Pourquoi cherchez-vous à tout prix la reconnaissance des Kabyles ? Quand les Kabyles ont-ils empêché quiconque d’être Berbère ? Pourquoi avez-vous besoin de la bénédiction des Kabyles pour vous faire reconnaître comme Berbères ? D’ailleurs pourquoi votre constitution énonce-t-elle que l’Algérie fait partie du monde arabe, avec l’islam religion d’État, sans que vous ne pipiez mot ? Allez-y donc ! Protestez, faite réviser la constitution et rétablissez votre berbérité dans ses droits ! Sortez dans les rues en scandant IMA-ZIGHEN ! Brandissez des fourchettes, portez du jaune, revendiquez Masnsen, Yugurten, Dihya, Aksil, Syphax, Micipsa, Da Lmulud, Matoub Lounés, Taos Amrouche, enfin merde, faites comme ont fait les Kabyles. Réappropriez-vous cette amazighité accaparée par les affreux Kabyles ! Vous écrivez :

« Si aujourd’hui une majorité parle la langue arabe c’est uniquement à cause du livre sacré le Coran et l’islam. »

Vous dites en somme : « Ce n’est pas grave ! S’il est mort, c’est juste parce que son cœur s’est arrêté. Autrement il ne serait jamais mort. »

Vous êtes vraiment forts en sophismes ! J’ai déjà lu des énormités, mais celle-là est la seule qui me fait rire à chaque fois. Non monsieur, l’islam et le Coran n’arabise personne. D’ailleurs les Arabes ne représentent qu’une proportion négligeable de musulmans. Ils sont même plus féroces, plus intégristes et plus obscurantistes que la majorité des Arabes. Assumez-donc votre arabité et votre allégeance à la doctrine, à la culture, aux mœurs et à la civilisation arabo-islamiste devant les Kabyles AUSSI ! Ne venez pas pleurnicher dans notre épaule en jurant que l’islam et le Coran sont responsables de votre malheureux transformisme. Si l’islam et le Coran vous empêchent de vivre pleinement votre berbérité, jetez-les aux toilettes et tirez la chasse ! Vous jurez que vous avez les gènes et le sang berbères. Manque de pot, les Kabyles se foutent des gènes et du sang. Défendez la démocratie, la liberté, la laïcité, l’égalité, la solidarité, les droits humains, la modernité, les valeurs universelle de tolérance, de justice sociale, de diversité… Faites tout cela est vous serez Kabyles. Quel Kabyle n’a pas considéré le feu président Boudiaf comme l’un des siens ? Quel Kabyle n’a pas considéré Kateb Yacine comme l’un des siens ? Ces deux personnalités se sont-ils revendiqués un jour de « l’ethnie kabyle » ? Jamais ! Donc, personne n’a le droit de dire que seulement la Kabylie est berbère et de parler de minorité ethnique en Algérie. Monsieur est offusqué ! ou fait-il semblant d’être offusqué ? C’est votre État, votre constitution, vos lois, vos hommes politiques, vos élites qui disent et attestent que L’Algérie est arabe, donc non berbère. Mais non, vous vous en prenez aux Kabyles !

Tenez, J’ai une idée : les Algériens devraient sortir dans la rue et crier tous en chœur « les Kabyles ne sont pas les seuls Berbères de ce pays ». Si les Kabyles s’y opposent, alors vous auriez raison de dire ce que vous dites. Mais vous savez parfaitement que les Kabyles seraient du côté de ces millions utopiques manifestants. En fait, vous voulez tout simplement faire taire les Kabyles et leur interdire de revendiquer leur berbérité. Sachez qu’ils vous ont fait plaisir et vous laisse la berbérité. Désormais, ils revendiquent leur kabylité comme spécificité culturelle et surtout politique. Vous avez le champ libre. Toutes les rues d’Algérie sont à vous. Montrez-donc de quel bois se chauffent les brobros islamistes.

Vous écrivez :

« Secundo, j’ai peur que la création de ce mouvement régionaliste absurde, ne soit utilisé comme par le passé par ceux qui ont déjà usité le FIS pour commencer de nouvelles atrocités et de crimes abominables en enfantant des escadrons cette fois-ci Kabyles liés soi-disant au GPK et dirigés quelque part par un cabinet noir et que même le GPK ne pourra pas contrôler. »

Cela s’appelle un procès d’intention. Bizarrement, le FIS, c’est vous qui l’avez élu. Que dis-je ? qui l’avez plébiscité. Les Kabyles n’ont aucune affinité avec cette obédience islamiste. Ils ne peuvent donc en aucun cas avoir de la sympathie pour les méthodes du FIS. Il est choquant de voir des adeptes du fascislamisme et du totalitarisme panarabiste accuser des démocrates et défenseurs de la liberté d’avoir des intentions violentes. C’est le culot de la nouvelle mouvance islamiste (néo-Frères Musulmans) érigée en stratégie pour museler et ligoter leurs adversaires. Non monsieur, les escadrons de la mort, c’est votre spécialité. Les massacres, c’est votre spécialité. L’admiration pour les terroristes, c’est votre spécialité. La dictature, le totalitarisme, l’injustice, sont vos spécialités. Ne croyez-pas pouvoir venir sur un site kabyle et cracher votre haine du Kabyle sans qu’aucun Kabyle ne vienne vous dire vos quatre vérités. Votre hypocrisie et vos pseudo-peurs ne tromperont aucun Kabyle. Si vos peurs étaient sincères, vous auriez pris les armes contre L’AIS, le FIDA, le GSPC, et tout le reste de la ribambelle d’armées mahométanes fascistes. Vous nous prenez pour des amnésiques ? Nous savons qui vous êtes et nous savons qui nous sommes. Vos peurs, nous n’en avons rien à cirer.

Vous écrivez :

« J’ai peur aussi que la création du GPK, soit une manipulation odieuse exactement dans ce but à l’insu même de son initiateur. »

Monsieur se soucie de l’éventuel sort de l’initiateur du MAK ! Monsieur brode tout seul un scénario futur, puis prend peur, en espérant que ses propres pseudo-peurs dissuaderont les Kabyles de soutenir le MAK et de lutter pour la liberté. Vos théories conspirationnistes et vos virtuels complots ne sont pas le fruit de vos peurs réelles, mais une tactique hypocrite, une façon de vous montrer anti-Kabyles sans en avoir l’air. C’est comme ces politiciens kabyles qui sont farouchement contre l’arabisation mais qui se contentent de déclarer que l’arabisation est trop rapide, qu’elle est faite n’importe comment, que ce n’est pas le moment, qu’il n’y a pas tous les moyens nécessaires pour la réussir et blabla bla.

Vous écrivez :

« À savoir aussi, qu’il est question de partager 286 milliards de dollars entre tous ces requins de la DIASPORA algérienne et il n’y a pas d’autre solution que de mettre l’Algérie encore une fois à feu et à sang. »

La diaspora algérienne n’a pas besoin de vos milliards. Les Arabes de cette diaspora sont financés par les pays du Golf arabique comme djihadistes soft à la conquête de l’Occident. La diaspora kabyle a toujours tout gagné à la sueur de son front. Les milliards, c’est pour les généraux qui vous entubent à longueur d’année, pour vos ministres corrompus, pour vos élites grosses et grasses qui vous distillent la démagogie arabiste et islamiste à longueur d’année. Ils construisent des autoroutes pour leur négoce, pour la circulation de leurs marchandises importées dont vous vous gavez et le déplacement rapide des brigades de police, de gendarmes et de militaires qui viennent vous mater quand vous levez une oreille. Dormez toujours ! Le MAK, le GPK et autres kabyleries vous dépassent.

Vous écrivez :

« Bien sûr en enfantant un autre ennemi, donc un autre fonds de commerce et qui n’est autre que le GPK. »

Si le GPK est votre ennemi, alors prenez les armes et tuez tous ses ministres, son président et tous les Kabyles qui les soutiennent. Un ennemi, ça se combat, non ? Mais comme d’habitude, vous vous attendez à ce que ce soient des Kabyles qui combattent le MAK et le GPK.

Vous écrivez :

« Donc, sans aucune arrière-pensée et en respectant toutes les initiatives dans un cadre démocratique, je pense qu’il est plus qu’urgent d’annuler ce projet pour contrecarrer un autre projet criminel fomenté à l’ombre par un cabinet noir. Merci de votre compréhension. ABDEL président du RNP historique en exil »

Merci Monsieur. Votre requête est entendue. Le MAK sera dissous dès demain, sur votre demande ! Nous ne tolérons pas que vous ayez peur. Apparemment vous avez peur du noir, à votre âge. Les Kabyles iront jusqu’à agrandir les fenêtres de tous les cabinets pour que vous ayez de la lumière pendant que vous chiez. C’est la moindre des choses. Tous mes respects pour le RNP (Rassemblement National de P…. ?)

Arilès, 9 juin 2010