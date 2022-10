Test des trois passoires de Socrate

1 min read

À lire et à relire avant de rapporter des propos diffamatoires.

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse.

Quelqu’un vint, un jour, trouver le grand philosophe et lui dit :

— Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?

— Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j’aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires.

— Les trois passoires ?

— Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on aimerait dire. C’est ce que j’appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?

— Non… J’en ai seulement entendu parler…

— Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?

— Ah ! non. Au contraire.

— Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es même pas certain qu’elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?

— Non… Pas vraiment.

— Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?

Article précédemment mis en ligne en juillet 2005.

P.-S.

Illustration : Tableau de Jean-Louis David, La mort de Socrate (1787) Metropolitan Museum of Art – New York