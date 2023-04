2 min read

Auteure, actrice et plasticienne franco-algérienne.

Ancienne élève des Beaux-arts d’Alger, puis de Paris, Catherine Belkhodja commence à exposer à 16 ans, puis se tourne vers le cinéma et la télévision pendant quelques années comme actrice, réalisatrice ou journaliste.

D’abord actrice, puis journaliste en presse écrite et télévisuelle, elle est intégrée à l’agence Gamma et co-réalise des petits sujets de société.

Après avoir collaboré à plusieurs émissions de télévision sur les chaines françaises allemandes ou japonaises, (TF1, Antenne 2, France 3, Canal +, ARTE, NHK ou la Bavaria) , elle décroche un sept d’or pour l’émission qu’elle a conçue en partenariat avec Philippe Alfonsi pour ARTE et FR3. Le concept de l’émission a été repris dans plusieurs pays. Catherine réalise ses premiers films d’art, projetées en galeries ou écoles d’art. Elle réalise son premier documentaire pour ARTE et Canal +: Reflets perdus du miroir et participe aux concepts de plusieurs émissions.

Elle intervient dans plusieurs films ou pièces de théâtre et travaille pendant plusieurs années avec Chris Marker, d’abord comme muse et actrice, puis comme assistante, co-scénariste ou productrice après la fondation d’une petite maison de production KAREDAS. Elle intervient dans différents films documentaires et interprète le rôle de Laura, dans le film Level Five.

Elle collabore à plusieurs revues littéraires ou magazines de voyage, dont MARCO POLO et WASABI cofondés et édités par KAREDAS.

Elle parcourt l’Asie comme reporter et se consacre désormais au théâtre, à la peinture et à l’écriture.

Catherine aime varier différents moyens d’expression.

Haidjin, elle publie des haikus, en édite et lance le grand concours international francophone de haiku MARCO POLO. Elle publie aussi de la poésie, des nouvelles ou des livres d’architecture et écrit également des pièces de théâtre.

Elle a adapté et mis en scène Splendides exilées, écrit et mis en scène deux pièces de théâtre : Heureux comme un roi, Escapade nocturne

et achève actuellement le manuscrit de Macadam.

Catherine organise des soirées poétiques, intervient comme script-doctor, éditrice ou curator en France ou à l’étranger. Elle expose et/ou intervient dans des performances filmées ou en direct dans des galeries ou musées :

– à Paris: École des Beaux-arts, Musée de la Poste, Galerie Ivana de Gavardie, Galerie Arnaud Lefebvre, Belleville Galaxie, 389B, First Floor, Collège des Bernardins, Café Maya, Centre Pompidou

– en province : festival d’Arles, Avignon, Lille

– ou à l’étranger : Centre culturel de Sarajevo, Berlin, Maison Horta, Académie Royale de Bruxelles, Centre d’art contemporain de Genève, Silent Movie au Wexner Center, au MOMA de New-York, Tate Gallery de Londres, Alger, Musée d’art moderne de Oslo, Tokyo, Zürich, ou Barcelone …

Elle expose actuellement ses œuvres au café Maya 10 rue Erard 75012 Paris.