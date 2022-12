Équivalents du verbe faire

0 min read

“Faire des meubles”, “faire une loi”, “faire du tennis”.

Dans chacune de ces expressions, le verbe faire, de sens très général, n’est certainement pas le plus approprié. Pour mieux s’exprimer, il est nécessaire de remplacer le verbe faire par un équivalent plus riche et plus précis.

Voici quelques équivalents possibles selon le contexte :

Causer – commettre – composer – confectionner – construire – créer – effectuer – émettre – entreprendre – étudier – exécuter – fabriquer – façonner – former – jouer – mesurer – parcourir – produire – réaliser…