Au présent de l’impératif, à la 2e personne du singulier, les verbes du 1er groupe se terminent par un –e (chante, mange, etc.) et le verbe aller par un –a (va !) Mais, pour des raisons d’euphonie, on ajoute à ces formes uns quand elles sont suivies des pronoms adverbiaux en ou y, qu’on lie alors au verbe par un trait d’union : « vas-y », « manges-en ». Si les pronoms en ou y dépendent d’un infinitif et non directement du verbe à l’impératif, il n’y aura ni s ni trait d’union : « va en chercher », « ose y aller ».

En ce qui concerne l’ordre des pronoms, deux cas sont à distinguer :

− lorsqu’il y a un seul pronom complément conjoint, celui-ci, à la forme affirmative, suit directement l’impératif auquel il est uni par un trait d’union : « dis-le« , « mange-les« .

Il en va de même si le pronom est complément ou sujet d’un infinitif (« faites-le examiner par un spécialiste », « écoutez-les se plaindre »), mais avec les verbes intransitifs comme aller, courir ou avec le verbe vouloir, le trait d’union disparaît : « cours lui dire », « veuillez m’excuser ».

À la forme négative, le complément précède le verbe : « ne le laisse pas », « ne les prends pas » ;

− lorsqu’il y a deux pronoms compléments, un complément d’objet direct et un complément d’objet indirect, le complément direct viendra en premier et on utilisera deux traits d’union : « donne-le-lui », « rends-les-leur ». L’usage populaire, qui préfère placer en premier les pronoms de première personne (*donne-moi-le, *rends-nous-les), est à proscrire.

À la forme négative, l’ordre des pronoms diffère : le COI sera placé avant le COD sauf avec les pronoms lui et leur (« ne me le donne pas », « ne te la mets pas sur la tête » mais « ne le lui donne pas », « ne les leur rends pas »).

Les pronoms en ou y viendront toujours après les autres pronoms personnels : « laisse-m’en »(l’apostrophe remplace le trait d’union), « parlez-lui-en », « menez-nous-y »(les formes du type menez-m’y, réfugie-t’y sont considérées par certains grammairiens comme correctes mais on leur préfère souvent « menez-y-moi », « réfugies-y-toi »).

On évite aujourd’hui la succession des pronoms en et y, bien que le Littré fasse mention de constructions comme mettez-y-en.

Enfin, dans le cas où l’un de ces deux pronoms complète l’impératif et se trouve être également sujet d’un infinitif dont l’autre pronom est complément (infinitives, périphrases factitives), le sujet de l’infinitif se place en premier et est seul lié au verbe par un trait d’union : “écoute-la leur chanter sa chanson”, “laisse-la lui parler”, “regardez-nous le faire”.

Notons qu’avec le verbe faire, on placera toujours les pronoms le, la, les en première position : “fais-le-moi savoir”, “fais-le-lui faire”. On considèrera que l’ensemble formé par le verbe et les compléments constitue une unité phonique indissociable, qui sera soulignée par l’emploi de deux traits d’union.