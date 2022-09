La méchante Sylvie Coulon

2 min read

La guerre Iran-Irak fait rage en cette fin d’année 1980. Charle, 27 ans, ne déteste pas l’aventure et a le goût des voyages. Elle part sans beaucoup réfléchir au Koweït pour devenir artiste de cirque et y relever un nouveau défi : jouer les sirènes en plongeant régulièrement avec un requin. Plus ce compagnon s’avère dangereux, plus elle recule les limites de sa peur.

D’autant que les requins sont partout : qui peut résister à cette charmante naïade ?

Il va falloir jouer serré si la jolie sirène ne veut pas être dévorée toute crue par les différents prédateurs…

Ce livre qui se présente comme un polar, est l’occasion d’une véritable introspection.

Pourquoi Charle aime-t-elle autant se mettre en danger ? Est-ce uniquement pour impressionner les badauds ? La narratrice nous fait partager toutes les questions et les émotions de cette héroïne de roman, sans aucune censure. Faisant fi de la morale, tous les coups sont permis lorsqu’il s’agit de sauver sa peau. Capable d’apprendre, à la vitesse grand V, toutes les ruses de la séduction féminine qu’elle dédaignait auparavant, Charle fera feu de tout bois pour vaincre un à un tous les obstacles et ne pas se laisser piéger. Il lui faudra transgresser les codes de la bienséance, et ceux du pays de résidence. Et des codes au Koweït, il y en a !

L’autrice mène une vie trépidante. Entre les concerts de trompette, le graphisme, les tournages de documentaires, les séances de pub et des interventions diverses dans des endroits improbables, Sylvie Coulon n’hésite pas à valser avec les requins.

Elle a pourtant réussi à se poser entre deux aventures, ou deux mésaventures, pour écrire un roman fort, non dénué d’humour, rompant résolument avec tous les poncifs du polar.

Même si le roman n’évite aucune situation scabreuse, il est exempt de toute vulgarité et opte résolument pour un ton très personnel qui surprend le lecteur.

En effet, les minutes se diluent dans une action devenue intemporelle.

En assumant le titre de méchante, l’auteure dégage son personnage de tout cliché ou toute soumission potentielle attribuée à la gent féminine. Chaque pensée est minutieusement décrite dans le moindre détail. Nous partageons donc, de façon très intime, toutes les émotions de Charle et tout son combat, Nous sommes tous Charle.

La méchante Sylvie Coulon

Roman édité chez Pont 9

Date de publication : 18/01/2022

ISBN 979-10-96310-76-0

572 pages. 24,90 euros

