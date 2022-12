2 min read

Le mot commencer signifie « entreprendre la première phase d’une action ; se mettre à faire quelque chose », « être au début d’une évolution, d’un état » ou « avoir son origine à un endroit, une date ; débuter ».

Exemples :

– Le terrain de mon oncle commence ici.

– On appelle incipit les premiers mots qui commencent un ouvrage.

– Dans l’autobus, les enfants commençaient à s’impatienter.

– Nous commencerons les travaux de rénovation la semaine prochaine.

Le mot débuter signifie « commencer », en parlant d’une chose ou d’une action, ou « faire ses débuts, ses premiers pas dans une activité, une carrière », en parlant d’une personne.

Contrairement au verbe commencer, débuter ne peut pas être suivi d’un complément d’objet direct ; l’emploi transitif, c’est-à-dire avec un complément d’objet, est en effet critiqué, bien qu’il soit fréquent et parallèle à celui de commencer.

Exemples :

– Après cette découverte a débuté toute une série d’expériences sur le traitement du cancer.

– Elle a débuté comme simple choriste dans un groupe méconnu.

– La saison de ski débutera bientôt.

– Son discours a débuté par une citation de Maupassant.

– Il a débuté au cinéma durant la Deuxième Guerre mondiale.

En résumé, ce qui distingue essentiellement les verbes commencer et débuter, c’est que le premier peut s’employer avec un complément d’objet direct et l’autre non.

Exemples :

– L’animatrice a commencé l’émission par un numéro humoristique (et non : L’animatrice a débuté l’émission par un numéro humoristique.)

– Cette série télévisée commence le 20 août. / Cette série télévisée débute le 20 août. (Les deux phrases ont le même sens et l’emploi du verbe débuter est correct puisqu’il est suivi d’un complément circonstanciel et non d’un complément d’objet direct.)