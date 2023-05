4 min read

Un peintre kabyle à l’assaut des palais

Du 3 au 12 mai 2023, le Café Maya Angelou organise un hommage à l’Algérie avec une exposition présentant 3 peintres kabyles. Parmi eux, un peintre figuratif, Norredine Chebahi, est réputé pour les nombreuses commandes de fresques qu’il réalise pour des lieux publics ou privés.

En France, en Espagne, au Portugal ou aux Etats Unis, des collectionneurs choisissent ses œuvres. Le roi du Maroc et le Sultan du Brunei ont fait appel à lui pour rénover leurs propriétés.

Fils d’un facteur parcourant la campagne à cheval pour distribuer le courrier, Nourredine Chebahi suit sagement les cours de son collège technique de Sidi Aïch et suit sa famille à Alger. il rêve d’intégrer les Beaux-arts et tente le concours. Bingo ! Il est accepté et apprend les rudiments du métier dans cette école prestigieuse. A peine diplômé, il rêve de poursuivre sa formation à Paris mais doit gagner sa vie, d’abord à la SNCF puis dans la restauration. Très vite, il veut aussi découvrir l’Europe et il entreprend des voyages en Suède, en Allemagne et en Espagne.

En Suède, il intègre une équipe d’architectes qui l’initient à l’art du vitrail.

Cette formation spécialisée, jointe à son expérience des fresques, sera déterminante pour développer un style très particulier qui utilise des jaillissements de lumière pour révéler les personnages qui habitent sa mémoire.

CB : Vous êtes considéré comme un expert international dans l’art de créer des atmosphères, tant par votre dextérité dans la technique des fresques, que par votre savoir-faire dans le vitrail. Où avez-vous appris ces techniques très différentes ?

NC : J’ai appris toutes les bases classiques pendant plusieurs années d’études aux Beaux-Arts d’Alger, et me suis perfectionné à Paris par la suite. Mais j’ai appris bien davantage par mes multiples expériences de collaboration avec des architectes sur les chantiers où je réalisais des trompe l’œil dans des lieux privés ou publics. Leurs précieux conseils m’ont permis de développer ma sensibilité pour élaborer un concept épousant parfaitement l’harmonie des lieux.

En ce qui concerne le vitrail, j’ai été formé en Suède, par un ami architecte spécialisé dans la conception des cathédrales. J’ai fait là mes premiers pas dans l’élaboration des vitraux, en compagnie d’artisans valorisant la transmission d’un savoir-faire respectueux des techniques traditionnelles.



CB : En quoi ce savoir très pointu a-t-il influencé votre peinture ?

NC : Tout d’abord, la pratique régulière des fresques m’a permis d’avoir une vision globale des sujets dans leur espace.

J’ai appris à cadrer de façon intuitive mes sujets sur la toile et privilégie le mouvement dès le départ. Ainsi les sujets abordés restent toujours vivants.

Même les « natures mortes » échappent à une situation figée.

Je privilégie toujours la lumière en utilisant des couleurs primaires, que je mélange pour obtenir des nuances subtiles avec des couleurs méditerranéennes, plutôt vives.

Dans mes dernières toiles, j’évolue vers des tons plus ocres.

Le graphisme prend de plus en plus d’importance : des traits multiples ponctués par des accents rapides et contrastés.

CB : Comment souhaitez-vous orienter vos recherches pour vous perfectionner ?

NC : Je tiens beaucoup à poursuivre ma vision du mouvement dans mes toiles.

Je veux maintenant m’atteler à des formats plus grands qui rejoignent les dimensions de mes fresques en saisissant sur le vif, des personnages en mouvement.

Je m’exerce quotidiennement à projeter sur des carnets de croquis des images mentales enregistrées dans ma mémoire. Une façon comme une autre de transmettre des images du passé dans un langage universel.

par Catherine Belkhodja

Quelques tableaux de Norredine Chebahi.

