7 min read

Nous avons rencontré Andy Narell à l’occasion de ses concerts au baiser salé « Andy Narell quartet » avec FT Jany Mac Pherson / Thierry et Jean-Philippe FANFANT.

L’occasion de lui poser quelques questions sur sa carrière et de découvrir cet instrument particulier : le pan.

En raison de son vif succès, une nouvelle soirée est prévue le Samedi 24 juin 2023 à 19h30 et à 21h30 au Baisé Salé Jazz club 58 rue des lombards 75001, réservations : 01 42 33 37 71

En quelle année as-tu commencé à intégrer le steel pan dans des orchestres de jazz ?

En 1969, à New York. J’avais 15 ans. J’ai commencé à fréquenter les « jam sessions » à Greenwich Village chaque dimanche au club Jacques. Les séances étaient dirigées par le grand bassiste Major Holley.

Selon toi quel est l’intérêt d’ajouter cet instrument aux instruments habituels ?

J’aimais la musique : le jazz et la musique populaire et classique. Je tenais à jouer avec tout le monde, pas seulement dans le steel band. J’ai donc cherché comment impliquer le pan dans les ensembles avec les autres instruments.

Quels compositeurs avez-vous réinterprétés avec cet instrument ?

Pour mon dernier album, j’ai arrangé la musique de plusieurs compositeurs que j’adore, grâce à un logiciel que j’ai créé – Andy Narell Steel Pans/The Ellie Mannette Collection. J’ai joué tous les pans sur mon clavier et computer. J’ai joué la musique de Herbie Hancock, Vince Mendoza, Hermeto Pascoal, Karim Ziad, Don Grolnick, John Coltrane… Au pan, j’ai joué toute ma vie la musique des calypsonians de Trinidad – Lord Kitchener, Mighty Sparrow, Mighty Terror, Relator, David Rudder, etc., et les standards de jazz. Avec le groupe Sakésho j’ai joué les compositions deMario Canonge, Michel Alibo, et Jean Philippe Fanfant, avec Caribbean Jazz Project la musique de Paquito D’Rivera et Dave Samuels. En ce moment j’ai un groupe avec le pianiste/compositeur LuisPerdomo – On joue mes compositions et les siennes. J’avais aussi l’opportunité de jouer sur les Sound racks des grands compositeurs comme Maurice Jarre, James Horner, etc., et j’ai joué sur beaucoup d’albums comme soliste invité. (*1)

Fais-tu des compositions originales ?

Ma première composition enregistrée était sur un album de notre steel band quand j’avais 12 ans. Depuis 1978, je compose et enregistre la musique pour les ensembles de jazz, et également pour les orchestres de steel band. J’ai sorti 20 albums de musique avec mes compositions originales.

Peux-tu me parler de tes orchestres avec de nombreux steels pans?

Je travaille avec des orchestres partout dans le monde : les festivals de musique, les universités et les écoles de musique. J’ai travaillé à Trinidad et la plupart des îles aux Caraïbes, aux États-Unis, en France, en Suisse, au Japon, en Afrique du Sud, etc.

J’enseigne et je dirige les orchestres qui interprètent ma musique. Les orchestres sont composés d’environ entre 10 à 35 interprètes, mais parfois cela monte jusqu’à 100 pour les grands festivals à Trinidad.

Comment s’est passée ta tournée au Japon ?

Dans les années 80, j’ai commencé à jouer au Japon . Presque personne ne jouait le pan là-bas à cette époque. Maintenant il y a presque 1000 joueurs et plusieurs écoles. Ils interprètent ma musique pour orchestre depuis à peu près 15 ans. En 2017 et 2019 j’ai joué dans un jazz club de Tokyo et j’ai donné des stages de steel bands.

En 2022 j’étais invité à Kobe pour un grand festival du steel band . 200 joueurs ont participé.

J’ai dirigé et joué un set avec le groupe Fantastics de Kobe et à la fin du festival on a joué ma composition The Passage avec la participation de 57 joueurs en provenance de tout le pays. Il y a un feeling très spécial au Japon : un véritable amour pour cet instrument et la musique steel band.

Je sais que tu organises de nombreux stages. Où ont-ils lieu ?

Effectivement j’organise de très nombreux stages. En ce moment, je fais une série de workshops a Laborie, Sainte Lucie, là ou j’habite la moitié de l’année.

Je suis aussi régulièrement invité à enseigner dans les universités aux Etats-Unis – North Texas, Southern Mississippi, Eastern Kentucky, Northern Illinois, Iowa, Delaware, Humboldt St., etc.

Dans ces universités, le steel band représente une partie du département de percussion.

Dans chaque école, on joue un concert aussi, et je suis soliste avec l’orchestre.

Dans quelles autres villes aimerais-tu lancer et développer cette expérience ?

Si c’était possible, partout ! (Rires)

Combien d’années d’étude sont nécessaires pour la pratique correcte de cet instrument ?

Le pan est un instrument très accessible. Les débutants peuvent jouer toute de suite dans un orchestre, même s’ils n’ont pas d’instrument chez eux. Pour interpréter une musique plus difficile dans l’orchestre, cela peut prendre quelques années. Mais dans les écoles il y a des débutants qui jouent aussi de la musique pour orchestre. Cela dépend du talent et de l’éducation du joueur. Pour maitriser le pan, comme d’autres instruments, c’est le travail de toute une vie. Je joue le pan depuis plus de 60 ans, et je ne suis pas encore arrivé au sommet !

À quel âge peut-on commencer à le pratiquer?

Je ne sais pas vraiment. Ces jours-ci j’enseigne à Laborie à un groupe d’enfants de 5 à 8 ans.

Quel est le prix moyen de cet instrument ?

Comme les autres instruments, il y a des instruments pour les élèves et d’autres pour les professionnels. Normalement on peut trouver entre 1000 et 5000 euros.

Quels sont tes futurs projets ?

Comme d’habitude j’ai plusieurs projets dans la tête: composer la musique pour les ensembles de jazz et les orchestres de steel band, explorer les possibilités de mon nouveau logiciel (les pans virtuels), développer une pédagogie pour les orchestres et les musiciens qui veulent être solistes au pan ou enregistrer les projets des autres artistes..

Quels sont les disques à ton actif ?

DISCOGRAPHIE

2022 Like a Child

2017 We Kinda Music

2016 Dis 1. 4. Raf

2014 “Oui ma Chérie!” – Music for Steel Orchestra featuring Mike Stern, Etienne Charles, Relator, Thomas Dyani, Inor Sotolongo, Gregory Louis

2011 DVD “ALIVE” – five films (w/WDR Big Band, Trinidad All Stars, Relator)

2009 Andy Narell & Relator – “University of Calypso”

2007 “Tatoom – Music for Steel Orchestra” w/Mike Stern, David Sanchez, Luis Conte

2005 Sakésho – “We Want You to Say” w/Mario Canonge, Michel Alibo, Jean Philippe Fanfant

2004 “The Passage” – Music for Steel Orchestra w/Calypsociation, Michael Brecker, Paquito D’Rivera, Hugh Masekela

2002 “SAKESHO” – w/Mario Canonge, Michel Alibo, Jean Philippe Fanfant

2001 “Live in South Africa”

2000 “Fire in the Engine Room”

1998 “Behind the Bridge”

1997 Caribbean Jazz Project – “Island Stories” w/Paquito D’Rivera and Dave Samuels

1995 “The Long Time Band”

1995 “The Caribbean Jazz Project” w/Paquito D’Rivera and Dave Samuels 1992 “Down the Road”

1989 “Little Secrets”

1987 “The Hammer”

1985 “Slow Motion”

1983 “Light in Your Eyes”

1981 “Stickman”

1979 “Hidden Treasure”

Entretien réalisé par Catherine Belkhodja

Baisé Salé Jazz club 58 rue des lombards 75001 réservations : 01 42 33 37 71 , samedi 24 juin 2023 à 19h et 21h30.