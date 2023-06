4 min read

L’Armada de Rouen, immense rassemblement de grands voiliers organisé à Rouen en Seine-Maritime, a lieu tous les 4 à 6 ans sur les quais de Seine et dure généralement une dizaine de jours. Du 8 au 18 juin 2023, l’Armada a réuni de beaux voiliers.

Les voiles de la Liberté rendez-vous maritime parrainé par Éric Tabarly

La Première édition en 1989 fut créée pour le centenaire de la Révolution.

On fit venir les plus grands voiliers du monde à Rouen et la manifestation obtint un tel succès qu’elle devint un rendez-vous régulier. Au fil des éditions, la panoplie de bateaux invités s’est ouverte aux navires de guerre (porte-hélicoptères, sous-marins…) et aux péniches, sans leur voler aucunement la vedette !

La deuxième édition, de 1994, porte le nom d’Armada de la liberté. La manifestation a célébré le cinquantième anniversaire du Débarquement allié en Normandie et avait pour parrain Gérard d’Aboville.

La troisième édition, l’Armada du siècle, était parrainée par Olivier de Kersauson.

Huit éditions déjà !

La quatrième porte le nom de Armada Rouen 2003.

La cinquième édition porte le nom de Armada 2008.

La sixième édition porte le nom de Armada 2013

La septième édition porte le nom de Armada 2019.

Un pont mobile

Les navires arrivent à démonter en partie le haut de leurs mâts pour pouvoir passer sous les trois ponts en aval de Rouen :le pont de Normandie, le pont de Tancarville et le pont de Brotonne.

Ils ne remontent pas plus haut que le pont de Guillaume le Conquérant mais le sixième pont articulé a été construit pour permettre aux voiliers de passer.

Pas moins de 44 navires, 2 000 marins de 11 nationalités différentes ont envahi les quais de Seine !

Cette fête culturelle, populaire et joyeuse a rassemblé, malgré un temps très capricieux, un monde fou. Les foules ont jonglé ces derniers jours entre chapeaux de soleil et parapluies.

6 millions de visiteurs pour la huitième édition

Chaque soir, des concerts animaient la nuit et laissaient place à un splendide feu d’artifice.

La fréquentation de la fête a rejoint les chiffres de 2019. Les concerts (The Avener, Petit Biscuit, Amel Bent, Médine et Jenifer…), les shows et les feux d’artifice ont attiré jusqu’à 50 000 visiteurs le soir avec une affluence globale de 350 000 visiteurs.

Pour l’occasion, un groupe de 500 bénévoles ont participé activement au succès de la fête et ont dû parcourir plus de 60 000 kilomètres à pied le long des quais !

Les plus malins empruntaient des bateaux et glissaient sur la Seine pour admirer ces splendides voiliers, avec un guide expliquant l’histoire et le passé plus ou moins glorieux de chaque voilier.

Certains sont de véritables stars de cinéma.

Une excellente logistique a permis de livrer 60 000 plateaux repas, servir 5 000 cafés et 5 000 pains au chocolat !

La ville, soucieuse de bien gérer les déchets de cette fête, a collecté 86 tonnes de déchets dont une dizaine a d’ores et déjà été recyclée.

Le verre a fait l’objet d’une attention particulière puisque 11 tonnes de verre ont été recyclé.

Il reste 8 tonnes de biodéchets et 57 tonnes d’ordures ménagères.

La plupart des familles étaient au grand complet avec chaises pliantes, éventail et glacières à portée de main. Les spectateurs patientaient gentiment le long des boucles de la Seine et acclamaient chaque bateau à leur passage.

1 050 accréditations de presse ont été accordées à des journalistes en provenance de 15 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe.

220 réceptions ont été organisées sur les voiliers de l’Armada et certains marins ont été invités dans les familles. Les marins du voilier Cuauhtémoc ont été particulièrement chouchoutés. La Maison des jeunes et de la Culture de Grieu avait organisé ces belles rencontres et dispatché les marins dans les familles. Ils ont largué les amarres à Rouen pendant 10 jours pour l’Armada.

La prochaine édition (la neuvième) aura lieu en 2027 !

La grande parade de l’Armada 2023 a eu lieu dimanche. Les voiliers ont quitté Rouen dès 8h pour rejoindre l’estuaire de la Seine. C’est à Barneville sur Seine que les spectateurs pouvaient jouir du meilleur spectacle car elle offrait une vue globale sur plusieurs voiliers en même temps.

Cerise sur le gâteau, la patrouille de France est venue survoler les plus beaux voiliers.

Catherine Belkhodja