Ramsès et l’or des pharaons

L’exposition en 2019 « Toutankhamon, le trésor du pharaon » a battu tous les records : plus de 1,42 millions de visiteurs et reste, à ce jour, l’exposition la plus visitée de l’histoire de France.

La Villette poursuit son voyage en Égypte antique.

Ne manquez pas de visiter cette splendide exposition à la Grande halle de la Villette.

Exposition du 7 avril au 6 septembre 2023

Grande Halle de la Villette

211, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris – France

Pour la rendre accessible au plus grand nombre, la Villette propose 50 000 billets à 5 euros aux groupes scolaires et périscolaires. (2000 groupes concernés)

Parcours de l’exposition

Première partie : le règne de Ramsès II

Des œuvres et objets en pierre surtout nous émerveillent dès l’entrée. Elles concernent le règne de Ramsès II. Une statue colossale le représente au début de son règne, coiffé d’une perruque à petites boucles surmonté d’un diadème sur lequel se dresse un cobra qui protégeant le front du roi.

Des sphinx montrent Ramsès et d’autres rois sous forme de lions à tête humaine, coiffés du némès, coiffe en tissu rayé. Ces statues sont souvent colossales pour montrer la relation privilégiée entre les rois et les dieux.

On découvre la fameuse statue cube de Paser.

Le règne de Ramsès a connu de nombreuses guerres et batailles (guerre victorieuse contre l’empire hittite gravée dans les temples) et Ramsès II a pu établir la paix de son royaume et construire de nombreux temples. Celui de Abou Simbel a été creusé dans la montagne en fonction du soleil qui venait éclairer l’intérieur deux fois par an. Le village de Deir el Medineh regroupait les meilleurs artistes du pays chargés spécialement de décorer les tombes des rois et des reines du nouvel Empire.

Deuxième partie la mort de Ramsès II

La seconde partie concerne la mort de Ramsès II et sa postérité. Il avait en effet une centaine d’enfants. Nonagénaire, il fut enterré dans une tombe creusée pour lui dans la vallée des rois : la KV7, longue de 168m et d’une surface de 868 m².

Sa sépulture a été pillée et abîmée par des inondations mais une partie du trésor fut sauvé et on peut admirer quantité de bijoux et d’objets précieux.

Les momies

Un secteur entier de l’exposition est consacré aux momies. De nombreuses momies de chats sont visibles mais certaines contenaient d’autres animaux. On n’utilisait pas de chats domestiques décédés. On élevait spécialement des chats destinés à être tués et momifiés pour honorer les dieux (un chat pour Basket par exemple).

Cercueils et masques funéraires

Ensuite on voit les enveloppes corporelles avec des cercueils ou des masques funéraires des colliers. Le cercueil en argent à tête de faucon de Chechong II (roi de la XXIIe dynastie est un pur chef d’œuvre et rappelle que tout roi est un Horus sur terre. Son cartonnage en feuilles d’or est présenté pour la première fois en France.

Une photographie grandeur nature montre la salle du tombeau de Séthi II, père de Ramsès II, l’une des plus belles de la vallée des rois.

Fin du parcours

La fin du parcours montre la superbe statue colossale de calcaire provenant du musée de Charm-el-Cheikh, jamais montrée en France.

Encore plus de trésors !

Le trésor de Toutankhamon découvert en 1922 par Howard Carter montre près de 5 400 objets pour un roi qui ne régna que 10 ans.

Imaginons les trésors de Ramsès II, après 67 ans de règne. Encore plus d’objets précieux : sarcophages d’or et d’argent, bijoux incrustés de gemmes, perles de lapis lazulis… Des objets inestimables pour une civilisation très raffinée.

Catherine Belkhodja

Ce colosse en calcaire montre Ramsès II debout et tenant dans ses mains le mékès, un cylindre servant de boîte pour les papyrus. Coiffé du némès (une coiffe rayée uniquement portée par le roi), arborant la barbe postiche, il porte également un poignard glissé dans la ceinture de son pagne plissé. Cette statue immortalise l’image du pharaon par excellence. C’est la première fois que cette œuvre est présentée en dehors de l’Égypte.

Cet incroyable collier d’or et de gemmes incrustées – au nom de Psousennès Ier – pèse plus de 8 kg. Pièce magistrale d’orfèvrerie, elle est composée de près de 5 000 rondelles sur 5 rangs ainsi que de chaînes ornées de petites clochettes. Psousennès Ier fut l’un des successeurs des Ramessides, à la XXIe dynastie, et sa tombe à Tanis contenait un trésor extraordinaire.

Quelles douceur et sérénité se dégagent de ce masque du général Oundebaounded ! Ce dernier était au service de Psousennès Ier à la XXIe dynastie. Réalisé en or, la chair des dieux, avec les yeux soulignés d’incrustation en verre, il servait à préserver le portrait idéalisé du défunt. Placé sur la momie, ce masque funéraire permettait au général de contempler l’éternité.

Découvert dans la Vallées des Rois, cet ostracon (un éclat de calcaire qui sert de support pour les écrits et les dessins) représente Ramsès IV sur son char, agrippant par les cheveux des ennemis terrifiés. Cette étude met en valeur l’aspect guerrier du roi, la puissance royale et le contrôle des forces néfastes.

Le cercueil du roi Chéchonq II de la XXIIe dynastie contenait un fragile cartonnage recouvert de feuilles d’or. Grâce à une restauration minutieuse, le voici quasi complet : le roi assimilé à un dieu faucon, bras croisés sur la poitrine tenant les sceptres, est accompagné par les images des déesses et les fils d’Horus protecteurs des viscères. La momie royale était ainsi protégée pour l’éternité, veillée par le panthéon égyptien, afin de renaître pour toujours.

