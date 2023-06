Jaber, le généreux

3 min read

Jaber, peintre qui avait tant de mal à trouver un atelier et un logement décent de son vivant, deviendra après sa disparition acteur de la solidarité en aidant plus démunis que lui.

Bertrand Bellon, grand collectionneur de Jaber organise une vente aux enchères au profit de l’abbé Pierre le mardi 20 juin 2023 à 16h à la Halle Saint Pierre –

200 œuvres (peintures, sculptures, céramiques) seront mises en vente au profit de la Fondation Abbé Pierre qui se bat contre le mal logement.

– 16 heures : rencontre sur “le monde de Jaber”,

– 17 heures : vente aux enchères des 200 pièces

Les œuvres seront récupérables sur place après la vente, ou pendant une semaine, aux heures d’ouvertures du musée.

Sans vous déplacer, vous pourrez enchérir directement, sur le site Rouillac, commissaire-priseur.

La revue A –anciennement Littérature action– présente également son travail dans son numéro 14 (mai-septembre 2022)

Les bénéfices de la vente des œuvres de Jaber contribueront à financer la gestion d’une nouvelle Pension de famille, dénommée Maison Lucie Coutaz, qui sera bientôt inaugurée au cœur du domaine d’Esteville – lieu de mémoire dédié à l’abbé Pierre et situé à une vingtaine de kilomètres de Rouen.

Le projet s’inscrit dans la politique du logement d’abord, porté et financé par la Fondation Abbé Pierre la propriétaire des lieux, et conduit par Emmaüs Habitat et Emmaüs Alternatives, respectivement maître d’ouvrage et gestionnaire du lieu.

Durant près de 2 ans, d’importants travaux ont été entrepris pour la rénovation et de reconfiguration des espaces vacants d’une grande demeure au cœur du domaine d’Esteville, afin de répondre à la volonté de l’abbé Pierre de faire de cette maison un lieu de vie pour les plus démunis. Ce nouvel espace, comprend 20 studios neufs destinés à des personnes seules vivant en semi-autonomie, avec l’appui de travailleurs sociaux, suite à un parcours marqué par des difficultés d’accès au logement autonome.

À Esteville en 2022, la rencontre entre l’œuvre de Jaber et celle de l’abbé Pierre est née avec une exposition dans la filiation de l’art brut organisée par la Halle Saint-Pierre “Le génie des modestes”. D’avril à juin, plusieurs créateurs originaux, singuliers et autodidactes, ont été exposés, dont Jaber.

Pour en savoir plus, deux très beaux livres sur Jaber :

Laurent Lefebvre : Jaber el Mahjoub Bonheur pour tous, Éditions AREA 2019

Bertrand Bellon et autres auteurs Jaber el Mahjoub, Le livre d’art 2022 (réédition de 2018)

Catherine Belkhodja

Voir lien article sur Jaber : http://divercite.be/repose-en-paix-jaber/

N°14 : Michel Boujut : au-delà des images

192 pages, 20 Euros,

ISBN : 979-10-92448-573

Accès au site du commissaire Rouillac : https://www.rouillac.com/fr/auction-608-1000580-200_oeuvres_jaber_pour_labbe_pierre

Film de Patrice Velut :

Destination du bénéfice de la vente : https://www.rouillac.com/fr/news-3484-fondation_abbe_pierre