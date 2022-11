Je me suis permis et non permise

1 min read

Le verbe permettre se construit avec un complément direct, indiquant ce qu’on autorise, et un complément indirect indiquant à qui on l’autorise : « le médecin ne lui permet plus le sucre ». Le premier peut être remplacé par un infinitif prépositionnel (je lui permets de sortir) ou une complétive (la pluie et le vent ne permettent pas que nous nous promenions).

Quand permettre est à la forme pronominale, le pronom complément me, te, se, nous ou vous est complément indirect et ne commande donc pas l’accord : elle s’est permis d’étranges remarques.

Mais on dira « l’intervention qu’il s’est permise », puisque le complément direct du verbe, le pronom relatif qu(e) reprenant le nom féminin intervention, est placé avant le verbe.

Maintenant que vous connaissez la règle, l’erreur n’est plus permise !

On dit :

Elle s’est permis d’arriver en retard.

Une femme doit dire : Je me suis permis de faire une remarque.

Les libertés qu’il s’est permises avec le règlement.