Nasser Djemaï conjugue tous les talents

Nasser Djemaï est acteur, auteur et metteur en scène. Il est, depuis le 1er janvier 2021, directeur du Théâtre des quartiers d’Ivry (Centre Dramatique National du Val de Marne) du 9 au 25 novembre 2022 au TQI.

Diplômé de l’École Nationale de la Comédie de Saint Étienne et de la Birmingham School of Speech and Drama en Grande Bretagne. Nasser Djemaïdébute auprès de René Loyon, Daniel Benoin et Robert Cantarella. Il poursuit sa formation d’acteur auprès de Philippe Adrien, Alain Françon, Joël Jouanneau et Georges Lavaudan avant de jouer et de mettre en scène ses propres textes :

– Une étoile pour Noël (seul en scène créé à la Maison des Métallos. Paris 2005)

– Les vipères se parfument au jasmin. 2008

– Invisibles, créé en 2011 à la MC2 de Grenoble.

Il obtient trois nominations aux Molières 2014(auteur francophone, metteur en scène de théâtre public, spectacle théâtre public) et le prix du nouveau talent de théâtre SACD.

–Vertiges, créé en 2017 à la MC2 de Grenoble (nomination Molière : auteur francophone vivant)

– Héritiers crée en 209 et Programmé au Théâtre de la Colline en 2020

Il est nommé pour la révélation masculine aux Molières 2022.

– Les Gardiennes, sa septième pièce est présentée au Théâtre des quartiers d’Ivry depuis le 9 novembre 2022.

Tous ses textes sont publiés chez Actes Sud Papiers.

Les Gardiennes

Une pièce écrite et mise en scène par Nasser Djemaï au Théâtre des quartiers d’Ivry avec, Coco Felgetrolles (Margot), Martine Hamel (Rose), Sophie Rodrigues (Victoire), Chantal Truchet (Hannah), et Claire Aveline (Suzanne) du 9 au 25 novembre 2022au TQI.

Un trio de bonnes fées entoure joyeusement Rosa, qui a perdu l’usage de la parole et de la mobilité. Son état nécessite des soins permanents et une attention 24h sur 24.

L’arrivée inopinée de Victoire, fille de Rosa, va perturber quelque temps le fragile équilibre de ces quatre femmes, unies pour partager ensemble leur passage en douceur à la vieillesse, dans une belle et joyeuse complicité.

Victoria tient à placer sa mère dans une bonne institution, une EHPAD de qualité avec de vrais médecins pour veiller sur sa santé.

Elle compte vider l’appartement, y faire des travaux et le vendre rapidement pour financer le séjour de Rosa en établissement spécialisé.

Cependant, rien ne se passe comme prévu.

Les bonnes fées peuvent devenir sorcières, si leur qualité de vie en dépend.

Victoire, radiologue, devra-t-elle s’adapter à leur conception très originale de l’univers médical ?

Les récents scandales dans les EHPAD ont fait couler beaucoup d’encre. Signalements de plus en plus nombreux de maltraitance, décès en grand nombre durant le Covid, coupures avec les familles, solitude forcées, scandaleuses dénonciations de ce nouvel investissement « l’or blanc » sur le dos des seniors.

Le vieillissement de la population accentué dans tous les pays, a démontré la nécessité de réfléchir sur ces questions et de proposer des solutions alternatives entre des fins de vie déprimantes dans la solitude, ou des placements en EHPAD parfois très traumatisants, accentuant une coupure intergénérationnelle.

De nouvelles solutions permettent d’éviter les hospitalisations en EHPAD, si douloureuses, ou la vieillesse en solo, totalement coupée du monde.

La pièce de Nasser Djemaï s’intéresse de près à cette question avec l’exemple de Rose, prise en charge par trois amies-voisines, heureuses de se retrouver autour de Rose. À elles trois, elles forment un puzzle idéal pour s’occuper d’elle. L’une cuisine, l’autre la soigne, la troisième la coiffe ou lui fait des massages. Rose est ici traitée en reine et se prête volontiers au jeu.

Rose n’a nulle envie d’être coupée de la bienveillante attention de ses amies qui respectent les rituels si précieux à cet âge. Chacune a son rôle à jouer et ces trois fées se relaient parfaitement.

Victoire veut tout bousculer et croit encore que seuls les médecins possèdent la science infuse. La confrontation de ces deux mondes est électrique : Victoire ne jure que par l’efficacité des professionnels tandis que les trois fées raisonnent et agissent en termes de confort, plaisir, rituel, imagination. Elles évoluent dans un monde magique où tout fonctionne à merveille. Victoria n’a pas directement accès à ce monde parallèle.

La prestation de ces cinq actrices est absolument éblouissante. Les trois gardiennes ont toutes une personnalité très forte et bien caractérisée. Rosa, muette mais non soumise, n’en fait qu’à sa tête mais ses bonnes fées savent depuis longtemps comment la prendre et la rendre heureuse. Victoria découvre avec stupeur que ces trois voisines connaissent mieux sa mère qu’elle-même et sa volonté de tout chambouler s’affaiblit de jour en jour.

Les dialogues sont savoureux. Les répliques sont à la fois drôles et émouvantes.

Le mérite de Nasser Djemaï est d’avoir su utiliser avec justesse un regard lucide et plein d’autodérision sur le vieillissement des corps et sur l’univers féminin en particulier.

Cela permet d’écrire des répliques savoureuses et percutantes qui déclenchent des cascades de rires mais aussi d’émotions subtiles allant du tragique à l’absurde, sans jamais basculer dans la critique négative de la vieillesse.

Le public, conquis, éprouve beaucoup d’empathie et partage avec bonheur cette cascade d’émotions multiples.

Avec cette description précise d’un cas particulier, le texte parle à toutes les âmes et atteint une dimension universelle. Ici, on entend battre les cœurs.

Manufacture des œillets :

1 Place Pierre Gosnat.

Ivry sur Seine

Réservations : 01 43 90 11 11.

Métro Ligne 7 : Mairie d’IVRY ou RER C Ivry sur Seine

Catherine Belkhodja

Crédit images : Jean-Luc Jennepin